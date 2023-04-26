Подоляк: Продовження зернової угоди може бути успішним лише за умови колективного тиску на рф

Пропозиція глави ООН Антоніу Гутерреша щодо удосконалення та продовження зернової угоди може бути успішною лише за умови колективного тиску міжнародного співтовариства на рф, повідомив радник президента України Михайло Подоляк.
"Абсолютно виправдана ініціатива Гутерреша може мати успіх тільки за умови колективного тиску міжнародної спільноти на рф. Україна продовжить виконувати домовленості з Туреччиною та ООН і буде доставляти зернові вантажі до місця призначення, вирішуючи проблему глобального продовольчого забезпечення", - цитує його слова Reuters.
Нагадаємо, Гутерреш виклав свої пропозиції щодо вдосконалення та розширення зернової угоди в листах, надісланих владі України, Туреччини та рф. російська сторона зі свого боку висловила незадоволення реалізацією положень у частині експорту свого зерна і заявила, що не дозволить продовжувати зернову ініціативу, яка зняла блокаду трьох українських портів на Чорному морі.
Подоляк також спростував твердження міноборони рф про те, що Київ намагався атакувати кораблі в Чорному морі.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023