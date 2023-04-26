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Лікарі розповіли, як захистити дітей від коронавірусної інфекції

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Захистити своїх дітей від небезпеки – безумовне бажання всіх батьків. Цілком зрозуміло, що в часи великих потрясінь дуже важко визначитися, як правильно вчинити, щоб не нашкодити, і тому, зокрема, тема коронавірусної інфекції породила безліч маніпуляцій.

«Після того, як оприлюднили дозвіл вакцинувати від коронавірусної хвороби дітей спершу старших за 12 років, а далі й молодшого віку, суспільна думка розділилася», – каже лікар, дитячий імунолог/дитячий алерголог Ярина Романишин.

Лікар упевнена, що розвіяти сумніви можуть дослідження. І що ж вони показують?

«Дослідження показують, що вакцинуватися безпечно. А от хворіти — ні. Вакцинація від Covid-19 рекомендована всім дітям, а особливо — дітям із хронічними хворобами, які можуть серйозно постраждати внаслідок інфекції», – роз’яснює лікар.

До речі, дітей віком 5-11 років вакцинують проти Covid-19 у США, Ізраїлі, Канаді, Італії, Ірландії, Нідерландах та багатьох інших країнах. Улітку 2022 року в США дозволили вакцинувати від Covid-19 навіть малюків віком від шести місяців.

В Україні є в наявності спеціальна дитяча вакцина від Covid-19 для дітей 5-11 років, одна доза якої містить втричі менше активної речовини. Це вакцина Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech.

Дітей віком 12+ щеплять вакциною для дорослих цього ж виробника.

Для захисту від хвороби потрібно отримати дві дози вакцини з інтервалом щонайменше три тижні.

«Біль у місці уколу, загальна слабкість або підвищення температури — це звичайна реакція на вакцину проти Covid-19. Ці симптоми зникають через кілька днів після вакцинації. Якщо вас щось непокоїть — зверніться до лікаря», – пояснює Ярина Романишин.

Фахівець зазначила, що жодних спеціальних приготувань перед вакцинацією проти Covid-19 не потрібно. Якщо дитина не має гострого стану хвороби, батьки можуть звернутися по щеплення до сімейного лікаря.

Під час заповнення згоди на проведення процедури необхідно повідомити лікаря про наявні алергії та супутні захворювання. Здавати якісь аналізи чи додатково проходити обстеження немає потреби.

Після проведення вакцинації разом із дитиною ви пів години маєте перебувати під наглядом медпрацівників.

«У разі рідкісного ускладнення – важкої алергічної реакції – лікарі зможуть швидко надати допомогу. Втім, такі ситуації виникають вкрай рідко – раз на мільйон щеплень», – переконує Романишин.

Вакцина проти Covid-19 вбереже дитину від наслідків хвороби, це сприятиме її безперервному навчанню та перебуванню в колективі, адже карантин дітям завжди дається важче, ніж дорослим.

Окрім того, щеплені діти набагато рідше приносять хворобу додому, своїм літнім родичам та близьким із супутніми захворюваннями.

Щепити дитину від п’яти років варто також, якщо в сім’ї є немовля, яке наразі не може бути захищене від інфікування шляхом вакцинації.

Сімейні лікарі або педіатри завжди готові дати батькам усі роз’яснення щодо вакцинації.

Зараз, починаючи з 24 квітня, проходить започаткований ВООЗ Всесвітній тиждень імунізації, і в його рамках розмова про вакцинацію дітей набуває особливої ваги.

коронавірус
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