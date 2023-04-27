росія намагається змінити етнічний склад населення окупованих територій України

росія намагається вплинути на зміну етнічного складу населення тимчасово окупованої території України.
Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр у Telegram.
Вона зазначила, що найбільш активно заходи проводяться у Луганській області.
«З метою зміни етнічного складу населення тимчасово окупованої території урядом рф ініційовано масштабне переселення з віддалених регіонів росії значної кількості осіб різних національностей, переважно малозабезпечених верств населення», - йдеться у повідомленні.
Маляр додала, що переселенцям з росії на тимчасово окупованій території України всіляко сприяють місцеві російські окупаційні адміністрації, які забезпечують негайне розміщення сімей прибулих, працевлаштування, надання доступних кредитів на придбання житла, розвиток бізнесу тощо.
«Водночас місцевих мешканців тимчасово окупованої території України, особливо тих які підозрюються в дотриманні проукраїнських позиції, російські окупанти, під різноманітними приводами продовжують депортувати до рф», - наголосила заступниця міністра.
Вона додала, що у такий спосіб ворог прагне знищити українську державність та національну самоідентичність суспільства на тимчасово окупованих українських територіях.
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