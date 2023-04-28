Politico: Дипломати намагаються продовжити безмитний доступ для продукції з України до ринку ЄС

Дипломати ЄС досі намагаються переконати країни Східної Європи продовжити безмитний доступ для продукції з України до ринку ЄС ще на рік.
Як пише УНН, про це повідомляє Politico.
"Дипломати ЄС прагнуть укласти угоду зі східними країнами ЄС щодо сільського господарства, щоб продовжити безмитний доступ України до ринку ЄС ще на рік", - ідеться у повідомленні.
Дипломати, як вказано, попереджають, що рішення про продовження цієї угоди, яке було відкладено в останню хвилину, "стає перевіркою довіри до ЄС". "Нездатність розширити доступ до ринку поставить під сумнів обіцянки Брюсселя допомогти Україні на шляху до вступу до ЄС", - зауважує видання.
Очікувалося, що посли ЄС проголосують за продовження безмитної торгівлі з Україною в середу, але, за словами двох дипломатів і одного чиновника, голосування було перенесено на п'ятницю.
"Угорщина, Польща, Словаччина, Румунія та Болгарія закликали знову запровадити мита на українську агропродовольчу продукцію. У той час як кілька послів "західного ЄС" були готові проголосувати за продовження кваліфікованою більшістю (переважаючи противників), шведське головування в Раді ЄС і (Євро)комісія все ще сподіваються укласти угоду зі східними", - ідеться у статті.
"У ЄС залишається мало часу для продовження безмитного доступу для України, який закінчується на початку червня, але має бути схвалений (Євро)парламентом після згоди послів ЄС", - зауважує видання.
"П'ятниця - найпізніша можлива дата голосування, щоб отримати схвалення (Євро)парламенту до того, як нинішній режим закінчиться", - сказав один із дипломатів ЄС.
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