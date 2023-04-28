російський суд знову оштрафував Вікіпедію за те, що не видалили контент щодо війни в Україні

російський суд у четвер оштрафував фонд Вікімедіа, якому належить Вікіпедія, на два мільйони рублів (24 510 доларів США) за те, що він не видалив «заборонений контент», пов'язаний із російськими військовими, повідомляють росЗМІ, пише УНН.

У повідомленні йдеться, що це сьомий штраф, накладений на Вікімедіа у 2023 році за не видалення інформації. Загальна сума штрафів становила 8,4 мільйона рублів.

Останнє покарання було за те, що Вікімедіа не видалив статтю про військову частину, яка містила «секретну військову інформацію» про її дислокацію, склад та обладнання, у тому числі інформацію, пов'язану з перебігом війни.

Вікіпедія — одне з небагатьох незалежних джерел інформації з тих пір, як рф посилила репресії проти онлайн-контенту після вторгнення москви в Україну минулого року.

«Вікіпедію ми поки що не блокуємо, таких планів поки що немає», — цитували росЗМІ слова міністра цифрових технологій максута шадаєва минулого тижня.