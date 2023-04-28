Кулеба зустрівся з президенткою Молдови Маєю Санду

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у четвер прибув до Кишинева та зустрівся з президенткою Молдови Маєю Санду.
Яку повідомляє "Європейська правда", інформацію про зустріч опублікувала пресслужба Санду.
"Глава держави обговорила з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою ситуацію в сусідній країні та виклики безпеці в регіоні, а також підтвердила підтримку Молдовою незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України", – йдеться у повідомленні.
Переговори також були зосереджені на шляхах підтримки один одного у проведенні реформ, які б прискорили процес вступу України та Молдови до Європейського Союзу.
"Президентка Мая Санду зазначила, що наша країна підтримує мирний план України та виступає за створення Міжнародного трибуналу для розслідування та покарання злодіянь російської агресії", – зазначила пресслужба.
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