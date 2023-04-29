Ердоган та Гутерреш обговорили продовження роботи «зернового коридору»

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган та Генсек ООН Антоніу Гутерреш провели телефонну розмову, в ході якої йшлося про війну росії проти України та роботу «зернового коридору», зокрема продовження дії угоди.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на директорат з комунікації адміністрації президента Туреччини.

«Президент Реджеп Таїп Ердоган провів телефонну розмову з Генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррешем, під час якої йшлося про російсько-українську війну та події в Сирії та Судані», - йдеться в повідомленні.

Президент Туреччини сказав про важливе значення продовження Чорноморської зернової ініціативи.

«Ердоган висловив готовність брати участь з міжінституційною делегацією в робочій групі, яка буде сформована в разі досягнення угоди щодо аміакопроводу», - йдеться у повідомленні.

За словами Ердогана, Туреччина є країною, яка може налагодити діалог з обома сторонами конфлікту в Судані, вони завжди готові співпрацювати та приймати ООН, щоб знову запросити сторони до мирних переговорів та вирішити їхні розбіжності.

При розгляді сирійського питання йшлося про продовження дії механізму транскордонної допомоги ООН Сирії.