Президент Польщі: Ми зробимо все, щоб Україна якнайшвидше стала частиною ЄС

Польща зробить усе, аби Україна якнайшвидше стала частиною Європейського Союзу.

Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда на спільному виступі з прем'єр-міністром Матеушем Моравецьким з нагоди 19-ї річниці вступу Польщі до ЄС, передає RMF FM.

"Одним із наших головних пріоритетів під час польського головування у Раді ЄС буде членство України та Молдови в ЄС", - сказав Дуда.

Він зазначив, що Польща виступає за політику "відчинених дверей, тому я також дивлюся на країни Західних Балкан".

"Це країни, це суспільства, які понад десяток років чекали, щоб стати частиною європейської спільноти", - зауважив польський президент.

Дуда додав, що у лютому 2022 року був ініціатором листа президентів про якнайшвидше прийняття України до блоку.

"Спочатку багато хто не повірив. Думав, що це буде тривалий процес, а виявилось, що за декілька місяців це можливо. Сьогодні Україна є кандидатом. Ми зробимо все, щоб Україна якнайшвидше стала частиною ЄС", — наголосив Дуда.

Головування Польщі в Євросоюзі відбудеться у 2025 році.