Президент Польщі: Ми зробимо все, щоб Україна якнайшвидше стала частиною ЄС

Польща зробить усе, аби Україна якнайшвидше стала частиною Європейського Союзу.
Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда на спільному виступі з прем'єр-міністром Матеушем Моравецьким з нагоди 19-ї річниці вступу Польщі до ЄС, передає RMF FM.
"Одним із наших головних пріоритетів під час польського головування у Раді ЄС буде членство України та Молдови в ЄС", - сказав Дуда.
Він зазначив, що Польща виступає за політику "відчинених дверей, тому я також дивлюся на країни Західних Балкан".
"Це країни, це суспільства, які понад десяток років чекали, щоб стати частиною європейської спільноти", - зауважив польський президент.
Дуда додав, що у лютому 2022 року був ініціатором листа президентів про якнайшвидше прийняття України до блоку.
"Спочатку багато хто не повірив. Думав, що це буде тривалий процес, а виявилось, що за декілька місяців це можливо. Сьогодні Україна є кандидатом. Ми зробимо все, щоб Україна якнайшвидше стала частиною ЄС", — наголосив Дуда.
Головування Польщі в Євросоюзі відбудеться у 2025 році.
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