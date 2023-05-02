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У Фінляндії можуть з’явитися американські військові бази

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Фінляндія веде перемовини зі США щодо оборонної угоди, за якою американські війська зможуть використовувати фінську землю та бази для навчання, зберігання техніки та озброєнь. Про це повідомила фінська газета Helsingin Sanomat з посиланням на заступника начальника політичного відділу МЗС Фінляндії Мікаеля Антелла.

Зазначається, що переговори відбулися минулого тижня в Гельсінкі. Делегацію Фінляндії очолив Антелл, з американської сторони були представники Пентагону, Держдепартаменту та делегація американських військових, що дислоковані в Європі.

За словами заступника, який веде переговори, ця угода "зміцнить можливості стримування та оборони Фінляндії" завдяки присутності Сполучених Штатів і можливому попередньому розгортанню оборонних засобів.

Фінляндія вже має низку угод, пов'язаних зі співробітництвом у сфері оборони, але вони відрізняються від нового документа.

"Угода дозволяє військам в’їжджати в країну, залишатися на місці, попередньо зберігати озброєння та можливі інвестиції в інфраструктуру шляхом коштів, наданих Конгресом США Пентагону", — сказав Антелл.

Президент Фінляндії Саулі Нійністе заявив, що двостороння угода максимізує безпеку Фінляндії.

"У цьому відношенні Сполучені Штати є важливим фактором", – сказав він.

Зазначається, що угода не охоплює ядерну зброю.

Фінляндія, Антелл
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