Рада дозволила створювати ВЛК не тільки при ТЦК

Верховна Рада дозволила створювати військово-лікарські комісії (ВЛК) не тільки при територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (ТЦК).
За законопроєкт №9154 в цілому проголосували 287 депутатів при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.
Згідно з ним, ВЛК можна створювати також при закладах охорони здоров’я Міністерства оборони, Міністерства внутрішніх справ, Служби безпеки, за потреби – інших органів або військових формувань сектору безпеки і оборони, а також при державних та комунальних закладах охорони здоров’я.
У пояснювальній записці вказано, що ухвалення законопроєкту та його реалізація матиме позитивний вплив на процеси проходження військово-лікарської експертизи громадянами України, військовозобов’язаними та військовослужбовцями, працівниками сектору безпеки і оборони, сприятиме підвищенню їх соціального захисту, а також дозволить усунути низку неузгодженостей в законодавстві, що можуть призводити до непорозумінь при правозастосуванні.
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