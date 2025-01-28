Законопроєкт щодо відповідальності працівників ТЦК за мобілізацію зареєстровано у Раді

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про відповідальність співробітників територіальних центрів комплектування за мобілізацію тих, хто їй не підлягає.
Про це йдеться на сайті парламенту, передають Українські Новини.
Законопроєкт зареєстровано під № 12442 і назвою – "Проект Закону про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо запровадження кримінальної відповідальності за порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію, вчинені керівниками територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, головами та членами військово-лікарських комісій".
Станом на вечір 27 січня текст самої ініціативи відсутній.
Авторами законопроєкту виступили 25 депутатів.
Серед авторів: заступник голови комітету з правоохоронної діяльності, депутат від фракції "Слуга народу" Максим Павлюк, його колеги по фракції – голова комітету з нацбезпеки Олександр Завітневич та член того ж комітету Олександр Федієнко.
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