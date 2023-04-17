Чоловіки в Україні можуть отримати повістку незалежно від місця взяття на облік

Кабінет міністрів нещодавно розширив повноваження військкоматів. Їм дозволили вручати повістки військовозобов'язаним незалежно від їх місця взяття на облік.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідну постанову №318, оприлюднену на Урядовому порталі.
Зазначимо, що раніше військовозобов'язані мали відвідувати військкомат, в якому вони були зареєстровані, а не той, де вони фактично перебувають.
Так, згідно з постановою, військкомати отримали право сповіщати громадян про мобілізацію та власне закликати:
Виняток - військовозобов’язані та резервісти СБУ та Служби зовнішньої розвідки.
Крім того, ТЦК не займатимуться підготовкою та веденням територіальної оборони.
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