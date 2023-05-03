Бондаренко: Київ зможе розірвати договори оренди з УПЦ мп після ухвалення Радою законопроєкту

Київ зможе розірвати договори оренди з УПЦ мп після ухвалення Верховною Радою законопроєкту про заборону діяльності релігійних організацій, які керуються з держави-агресора.

Про це повідомив секретар Київської міської ради Володимир Бондаренко у відповідь на петицію із закликом розірвати всі договори місцевої влади з УПЦ мп.

У відповіді нагадали, що з метою унеможливлення діяльності в Україні релігійних організацій, керівний центр яких знаходиться у росії, зареєстровано проєкт Закону про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності в Україні релігійних організацій.

"Після прийняття Верховною Радою України зазначеного законопроєкту орендодавці комунального майна територіальної громади міста Києва будуть вживати заходів щодо розірвання договорів оренди з Українською православною церквою", - йдеться у повідомленні.

Також Володимир Бондаренко повідомив, що підтримує цю петицію.