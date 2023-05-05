Корнійчук: Розроблена Ізраїлем система виявлення ворожих ракет проходить випробування у Києві

Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук повідомив, що розроблену Ізраїлем систему виявлення ворожих ракет, яка наразі проходить випробування у Києві, можуть активувати упродовж двох місяців, передає Reuters.
Ізраїль минулого року погодився поділитися відповідними технологіями з Україною, хоча й утримувався задовольняти запити Києва на озброєння.
Одним із таких запитів був "Залізний купол" - перехоплювач малої дальності, який Ізраїль регулярно використовує для збивання ракет, випущених палестинськими бойовиками у Газі.
Корнійчук сказав, що система, яка отримує дані з українських радарів, наразі проходить випробування у столиці.
"Вона дозволяє ідентифікувати різні об'єкти, зокрема, балістичні ракети, і обчислює, куди вони підуть, і в основному це дозволяє нам закрити певні частини країни, а не всю країну", - сказав посол.
За словами дипломата, після завершення встановлення система попереджатиме мешканців тих районів, які можуть потрапити під обстріл російськими ракетами або безпілотниками - оповіщення відбуватимуться у вигляді або сирен, аби сповіщеннями на мобільні телефони.
Ізраїльська система дозволить більш точно налаштувати повідомлення з точністю до окремих районів Києва, що дозволить закрити столицю секторально, додав посол.
"Деяким мешканцям повідомлятимуть телефоном, за скільки часу вони мають сховатися в укриття, а в інших частинах Києва люди зможуть посидіти та випити кави... Що я знаю від наших фахівців, так це те, що вони вже розпочали роботу, і я дуже сподіваюся, що відповідно до нашого внутрішнього графіка буде потрібно ще місяць-два, щоб це запрацювало в Києві", - сказав Корнійчук, додавши, що в п'яти інших містах слідуватиме.
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