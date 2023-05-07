У Мінреінтеграції розповіли, як переселенці можуть підтвердити свою професійну кваліфікацію у разі втрати документів

Переселенці у разі втрати документів про освіту можуть підтвердити свою професійну кваліфікацію для працевлаштування.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на роз'яснення Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.
У відомстві розповіли, що підтвердити професійну кваліфікацію можна звернувшись до кваліфікаційного центру. Там також надають професійні кваліфікації на основі неформального та інформаційного навчання (самоосвіта). Крім того, там можна підтвердити професійну кваліфікацію, здобуту за кордоном.
"Після оцінки знань та компетентностей особистості центр може видати сертифікат про присвоєння/підтвердження професійної кваліфікації. Такий сертифікат дозволить офіційно працевлаштуватись за відповідною професією", - уточнюють у Мінреінтеграції.
Для того щоб підтвердити професійну кваліфікацію, необхідно:
З переліком кваліфікаційних центрів можете ознайомитись на сайті Національного агентства кваліфікації.
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