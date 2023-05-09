ЄК привітала рішення України почати святкування Дня Європи

Європейська комісія привітала рішення України почати святкування Дня Європи 9 травня.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідний коментар у Twitter опублікувала представниця Єврокомісії Дана Спінант.

"Ми вітаємо рішення України святкувати 9 травня як День Європи – це є відображенням європейської ідентичності українського народу", – зазначила вона.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський у понеділок підписав указ, згідно з яким відтепер щорічно 9 травня в Україні відзначатимуть День Європи.

За його словами, традиція святкування Дня Європи "для відзначення досягнутих миру та єдності" була встановлена багато років тому.