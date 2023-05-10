Кузін: Ситуація з захворюваністю на COVID-19 в Україні стабілізувалася

Ситуація з захворюваністю на COVID-19 в Україні стабілізувалася на рівні 6,5 тис. підтверджених випадків на тиждень.
Про це в ефірі телемарафону повідомив головний санітарний лікар Ігор Кузін.
"В Україні COVID-19 продовжує циркулювати, але справді спостерігається зниження за майже всіма показниками. Кількість підтверджених випадків перебуває на рівні 6,5 тис. випадків на тиждень, госпіталізованих трохи більше ніж 2 тис.", - сказав він.
При цьому, за словами Кузіна, майже на 25% впали показники летальних випадків: за минулий тиждень було зафіксовано 60 смертей через COVID-19.
Водночас він наголосив, що "чергове збільшення захворюваності очікується восени або взимку, але сподіваємося, що коронавірус буде рахуватися в загальній кількості ГРВІ, які циркулюватимуть в Україні".
Водночас Кузін відзначив зростання захворюваності на COVID-19 серед дітей: минулого тижня було зафіксовано близько 715 випадків.
Головний санлікар уточнив, що наразі МОЗ здійснює аудит нормативної бази щодо протиепідемічних вимог, після завершення якого відомство зможе "вийти з офіційною позицією щодо дати чи алгоритму скасування карантину".
"Частину норм буде збережено, але вони матимуть рекомендаційний характер", - сказав він.
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