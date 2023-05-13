Провальна «спецоперація» Червінського: СБУ розповіла про деталі обстрілу та ознаки втручання фсб

Організатори неузгодженої «спецоперації» з викрадення російського літака, яка призвела до обстрілу аеродрому «Канатове», жертв та руйнувань, не послухали рекомендацій українських спецслужб і потрапили у пастку фсб рф. Як заявили в ефірі телемарафону представники СБУ та ГУР МО, із самого початку було очевидно, що росіяни ведуть свою гру. Тож проведення такої спецоперації не погодили ні Служба безпеки, ні Головне управління розвідки.

«Жоден розвідувальний орган, а також СБУ не надавали дозвіл на проведення вказаної спецоперації. Наші контррозвідники здобули явні та опосередковані ознаки того, що це є грою спецслужб рф», – зазначає представник Головного слідчого управління СБУ Анатолій Буліч.

У ГУР МОУ також підтверджують, що не погодили проведення спецоперації. «До нас зверталися із подібною ідеєю: вона була відкинута як не реалістична до виконання і яка несе потенційно надзвичайно великі ризики», – розповідає представник ГУР Андрій Юсов.

Анатолій Буліч додає, що ідею з викраденням російського літака задумала приватна особа у березні 2022 року. Ця людина звернулася до своїх знайомих у ГУР та СБУ, але після відмов обидвох спецслужб автор ідеї вийшов на Романа Червінського, який надалі зайнявся плануванням «спецоперації» і особисто вів переговори з представниками рф попри усі ризики.

«Що найперше кинулося в очі у листуванні розробників з так званим пілотом – лексичні та психологічні прийоми з елементами оперативного вивідування, не притаманні для людей технічних професій», – пояснює перші ознаки участі російських спецслужб у «спецоперації» представник контррозвідки СБУ.

Зокрема, російський пілот уникав розмов про роль і долю другого пілота, без якого викрадення літака було неможливим. «Також кидалася в очі ініціатива та нездоровий напір з його сторони: він постійно ініціював листування. У випадку «просідання» розмов на день-два-три – виходив на розробників, пропонував пришвидшити виконання операції», – розказує контррозвідник СБУ.

Стало відомо, що під час перемовин дружина одного з пілотів перебувала біля управління фсб у москві, але і це не зупинило Романа Червінського.

Аеропорт «Канатове» для посадки обрав саме російський пілот. Але о 5 ранку 23 липня замість викраденого літака туди прилетіли 8 крилатих ракет. І внаслідок обстрілу загинув командир в/ч, поранено 17 військових, знищено кілька українських винищувачів і споруди аеропорту.

Після обстрілу кремлівські пропагандисти глузували у ЗМІ над тим, як фсб переграла українську сторону.

Розслідування обставин обстрілу «Канатове» СБУ розпочала одразу, а сам Червінський довгий час переховувався. «Ця історія про те, як не треба проводити спецоперації не погоджені та не скоординовані спецслужбами», – резюмує Анатолій Буліч.

Слідство триває, причетність інших фігурантів справи перевіряється.

Нагадаємо, у квітні СБУ затримала Червінського та повідомила про підозру за перевищення службових повноважень у ході провальної та ніким не узгодженої «спецоперації» з викрадення російського літака.

Фактично ті, хто планував «спецоперацію», виступили «навідниками» обстрілу аеродрому «Канатове» у Кіровоградській області у липні 2022 року.

Перед затриманням Червінський 8 місяців переховувався від слідства, подався у біга, але був затриманий. Суд обрав йому запобіжний захід тримання під вартою.