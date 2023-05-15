Каволі: росія, попри поразки в Україні, залишається вкрай небезпечним військовим противником

Армія росії залишається серйозною військовою силою навіть попри важкі втрати, які вона зазнала в Україні.

Таку думку висловив найвищий головнокомандувач Об'єднаних сил НАТО в Європі генерал Крістофер Каволі. Під час виступу на дискусійній сесії конференції імені Леннарта Мері в Таллінні він сказав, що не згоден з тими, хто вважає, що росія виснажила свої сили в Україні.

Генерал вважає, що росія, попри поразки в Україні, залишається вкрай небезпечним військовим противником.

"У сухопутних військ (росії – Gazeta.ua) справді великі проблеми. Вони справді втратили багато людей, озброєнь і техніки. Але натомість вони отримали поповнення, і зараз сухопутні сили рф більші, ніж були на початку (вторгнення – Gazeta.ua)", – зазначив Каволі.

За його словами, пс рф втратили менше сотні винищувачів та бомбардувальників, у них залишилося ще близько тисячі літаків.

"Флот майже не постраждав, кібернетичні війська не постраждали, космічні сили не постраждали", – сказав генерал.

При цьому, наголосив він, оцінку боєздатності російської армії потрібно будувати з урахуванням її можливостей у всіх родах військ.

Каволі вважає, що НАТО має бути готове протистояти збройним силам росії у всіх сферах, причому готовність має бути "постійною та безперервною".