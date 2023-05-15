Каволі: росія, попри поразки в Україні, залишається вкрай небезпечним військовим противником

Армія росії залишається серйозною військовою силою навіть попри важкі втрати, які вона зазнала в Україні.
Таку думку висловив найвищий головнокомандувач Об'єднаних сил НАТО в Європі генерал Крістофер Каволі. Під час виступу на дискусійній сесії конференції імені Леннарта Мері в Таллінні він сказав, що не згоден з тими, хто вважає, що росія виснажила свої сили в Україні.
Генерал вважає, що росія, попри поразки в Україні, залишається вкрай небезпечним військовим противником.
"У сухопутних військ (росії – Gazeta.ua) справді великі проблеми. Вони справді втратили багато людей, озброєнь і техніки. Але натомість вони отримали поповнення, і зараз сухопутні сили рф більші, ніж були на початку (вторгнення – Gazeta.ua)", – зазначив Каволі.
За його словами, пс рф втратили менше сотні винищувачів та бомбардувальників, у них залишилося ще близько тисячі літаків.
"Флот майже не постраждав, кібернетичні війська не постраждали, космічні сили не постраждали", – сказав генерал.
При цьому, наголосив він, оцінку боєздатності російської армії потрібно будувати з урахуванням її можливостей у всіх родах військ.
Каволі вважає, що НАТО має бути готове протистояти збройним силам росії у всіх сферах, причому готовність має бути "постійною та безперервною".
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023