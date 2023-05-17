росія хоче легалізувати депортацію українців з окупованих територій, - ЗМІ

Російські чиновники хочуть легалізувати депортацію українців з тимчасово окупованих територій у разі «порушень правил воєнного стану». Про це заявив член ради федерації рф андрій клішас, повідомляють російські ЗМІ.
За словами чиновника, до Держдуми внесли поправки до указів російського диктатора володимира путіна щодо запровадження воєнного стану в окупованих регіонах України.
«Зокрема, на підставі указів президента рф на території, на якій запроваджено воєнний стан, вживаються такі заходи як адміністративне затримання на строк до 30 діб у разі порушення заборон та обмежень, встановлених указами президента рф, а також примусове та контрольоване переміщення громадян з відповідної території на території, на яких воєнний стан не введений», – зазначив Клішас.
Варто зауважити, що з 20 жовтня 2022 року росія нібито «ввела воєнний стан» у так званих «днр» та «лнр», а також у районах Запорізької та Херсонської областей, які контролюються російськими військами.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що у тимчасово окупованому Криму росіяни посилили тиск на кримських татар під виглядом «боротьби з диверсантами».
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023