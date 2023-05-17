росія хоче легалізувати депортацію українців з окупованих територій, - ЗМІ

Російські чиновники хочуть легалізувати депортацію українців з тимчасово окупованих територій у разі «порушень правил воєнного стану». Про це заявив член ради федерації рф андрій клішас, повідомляють російські ЗМІ.

За словами чиновника, до Держдуми внесли поправки до указів російського диктатора володимира путіна щодо запровадження воєнного стану в окупованих регіонах України.

«Зокрема, на підставі указів президента рф на території, на якій запроваджено воєнний стан, вживаються такі заходи як адміністративне затримання на строк до 30 діб у разі порушення заборон та обмежень, встановлених указами президента рф, а також примусове та контрольоване переміщення громадян з відповідної території на території, на яких воєнний стан не введений», – зазначив Клішас.

Варто зауважити, що з 20 жовтня 2022 року росія нібито «ввела воєнний стан» у так званих «днр» та «лнр», а також у районах Запорізької та Херсонської областей, які контролюються російськими військами.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у тимчасово окупованому Криму росіяни посилили тиск на кримських татар під виглядом «боротьби з диверсантами».