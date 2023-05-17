У першому кварталі 2023 року в Україні шлюбів зареєстровано майже у дев’ять разів більше, ніж розлучень

За перший квартал 2023 року в Україні зареєстрували 41 113 шлюбів. Це майже у дев’ять разів більше, ніж розлучень, - повідомляє Міністерство юстиції України.
Лідером за кількістю зареєстрованих шлюбів стала Дніпропетровщина, де одружилися 4 110 пар.
У Києві побралися 4 086 пар. В у Київській області шлюбними обітницями обмінялися 2 475 пар. В Одеській області з’явилося 3 226 нових сімей, у Вінницькій - 2 401 сім’я. У Харківській області одружилися 2 283 пари.
Крім того, з початку року зареєстровано 4 810 розлучень.
Зазначається, що протягом квітня складено 14 548 актових записів про шлюб та 1 700 про його розірвання. При цьому дані з тимчасово окупованих територій враховані не у повному обсязі.
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