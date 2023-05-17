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Гінзбург: Лікарям потрібно працювати над якістю надання послуг та допомоги пацієнтам

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У Києві цілком вистачає центрів первинної медико-санітарної допомоги комунальної форми власності та сімейних лікарів. Проте лікарям потрібно працювати над якістю надання послуг та допомоги пацієнтам. Таку думку у в інтерв'ю «Главкому» висловила керівниця Департаменту охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації Валентина Гінзбург.

За її інформацією, у столиці вистачає сімейних лікарів, адже функціонує 28 центрів первинної медико-санітарної допомоги комунальної форми власності. Окрім комунальних центрів у столиці первинну медико-санітарну допомогу надають ще 117 закладів охорони здоров’я інших форм власності. І за результатами 2022 року кількість лікарів (сімейних, терапевтів, педіатрів) в них збільшилася порівняно з 2021.

«Інша справа, що пацієнти до одного лікаря стоять в черзі, а до іншого не йдуть. Відповідно і записатися хочуть до кращого. Ви ж знаєте, що у нас в країні у пацієнта вільний вибір лікаря. Проблема тут ховається не в системі. А в кваліфікації та бажанні працювати кожного окремого фахівця. Лікар має переконувати пацієнта у тому, що саме він йому допоможе. Переконувати увагою, професійністю і фаховим піклуванням», – запевняє вона.

Гінзбург зауважила, що сімейним лікарям платять за кількість підписаних декларацій в межах встановленої норми. Тобто у них є певна кількість пацієнтів. Якщо більше за визначену кількість, то в них зменшується зарплата. «Це правильно, бо через кількість страждає якість. Тому потрібно, щоби платили не за кількість декларацій, а за якість надання допомоги. Тоді би це змушувало лікаря навчатися, займатися пацієнтами не «для галочки», – вважає глава столичної медицини.

На думку Гінзбург, абсолютно правильним підхід, коли для того, щоб потрапити до вузького спеціаліста, пацієнту необхідно спочатку отримати направлення сімейного лікаря.

«Це дуже правильна практика. Людина, яка не має медичної освіти, не може за суб’єктивними відчуттями визначити, який фахівець має її оглянути. Навіть головний біль може бути симптомом абсолютно різних захворювань. Перевтоми, отиту, гаймориту, проблем з хребтом, офтальмологічних проблем. Терапевт знає, на що саме звернути увагу, щоб визначити, який спеціаліст потрібен. Або призначити лікування самостійно, адже з повною відповідальністю кажу: до 90% проблем можна вирішити у сімейного лікаря. То може краще відвідати одного фахівця, ніж по черзі наносити візити невропатологу, офтальмологу, лору?», – знаходить пояснення Валентина Гінзбург.

Нагадаємо, комунальні медичні заклади сьогодні не відчувають браку персоналу, хоча у перші тижні війни на робочих місцях були відсутні до 50% лікарів та медсестер. За словами Гінзбург, станом на кінець зими більшість працівників закладів охорони здоров’я столиці повернулися до роботи, були відсутні на робочих місцях лише 9%. Це 3134 працівників: з них 1079 лікарів, 1247 молодших спеціалістів.

Гінзбург, лікарі
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