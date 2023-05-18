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Кубраков: "Зернову угоду" розблоковано

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"Зернову угоду" розблоковано, вона продовжить свою дію до 18 липня, заявив віцепрем'єр - глава Мінвідновлення Олександр Кубраков.

"Світ продовжить отримувати українську продукцію завдяки зусиллям наших партнерів з угоди - Туреччини та ООН. Зазначу, що "зернова ініціатива" була і є чинною, оскільки пролонгована в березні терміном на 120 днів, до 18 липня", - написав він у фейсбуці у середу.

Кубраков подякував партнерам за непохитну та цілеспрямовану позицію в тому, що угода має працювати надалі і на умовах, які підписали всі сторони.

Водночас він нагадав, що з середини квітня Росія безпідставно почала обмежувати роботу ініціативи, а з травня фактично заблокувала її, відмовившись від реєстрації суден, що йдуть на завантаження в українські порти.

"Майже 70 суден наразі очікують в територіальних водах Туреччини, 90% - це ті, хто готовий доставляти світу продукцію наших аграріїв", - констатував віцепрем'єр.

Він наголосив на необхідності ефективної роботи "зернової ініціативи", для чого потрібно усунути проблеми, які вже декілька місяців поспіль створює Росія через саботаж інспекцій і реєстрації нового флоту.

"Сподіваємося, що наші партнери докладуть всіх зусиль, аби "зернова угода" почала повноцінно працювати на продовольчу безпеку світу, а Росія врешті припинить використовувати їжу як зброю і для шантажу", - заявив Кубраков.

Кубраков
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