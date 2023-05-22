Генеральний секретар Організації Об’єднаних Націй Антоніу Гутерреш визнав, що Рада безпеки ООН не виконує своїх функцій. На його думку, необхідно обговорити реформування зазначеної організації.
Про це Антоніу Гутерреш сказав на зустрічі під час саміту Великої сімки (G7).
«Глобальна фінансова архітектура стала застарілою, дисфункціональною і несправедливою. Перед обличчям економічних потрясінь, спричинених пандемією й російським вторгненням в Україну, вона не змогла виконати своїх зобов’язань перед світовим співтовариством», – вважає генсек ООН.
Гутерреш заявив, що Рада безпеки ООН не змогла виконати свою основну функцію глобальної системи безпеки. Він переконаний, що необхідно реформувати Радбез і Бреттон-Вудські угоди для відповідності реаліям сучасного світу.
Варто зазначити, що країна-агресор російська федерація використовує Раду безпеки ООН для пропаганди збройної повномасштабної війни проти України. Зокрема, нещодавно москва скликала Радбез для припинення постачання зброї Україні.
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