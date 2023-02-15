ООН 2.0: Нам потрібні нові навички, новий досвід, нові стратегії та програми

Держави-члени ООН мають готуватися до посилення потенціалу Організації Об'єднаних Націй у XXI столітті, кінцевою метою чого стане створення оновленої версії Організації – «ООН 2.0».

Про це заявив Генеральний секретар Організації Антоніу Гутерреш на засіданні Генеральної Асамблеї ООН, присвяченому Саміту майбутнього, передає Укрінформ із посиланням на Новини ООН.

«Організації Об'єднаних Націй недостатньо мати правильний порядок денний. Їй необхідні знання та досвід, щоб працювати з державами-членами для реалізації цього порядку денного. Нам потрібні нові навички, новий досвід, нові стратегії та програми», - заявив Гутерреш.

Він має намір підготувати аналітичну записку, присвячену баченню ООН 2.0, де буде викладено пропозиції в галузі цифрових технологій, інновацій, прогнозування та поведінкових наук, спрямовані на більш ефективну підтримку держав-членів ООН у найближчі роки.

З нагоди 75-ї річниці створення ООН держави-члени зобов'язалися зміцнювати глобальне управління на користь нинішнього та майбутніх поколінь. Вони звернулися до Генсека з проханням надати доповідь із рекомендаціями щодо нинішних проблем та майбутніх викликів.

Доповідь «Наш загальний порядок денний» була представлена 10 вересня 2021 року. У документі, що охоплює наступні 25 років, викладено концепцію Генерального секретаря щодо майбутнього розвитку глобального співробітництва. Глава ООН закликав до інклюзивної багатосторонньої взаємодії для ефективного реагування на серйозні виклики, з якими стикається людство.

«За 18 місяців, що минули від часу подання доповіді на тему “Нашого спільного порядку денного”, ми досягли значного прогресу. Стався прорив у питанні відшкодування втрат і збитків (внаслідок кліматичних змін). Ми офіційно визнали загальне право на чисте, здорове та стійке довкілля. Було проведено Саміт з трансформації освіти та створено Молодіжне бюро ООН. Але це, безперечно, лише початок – нам треба йти далі», – зазначив Гутерреш.

За його словами, колективні механізми розв'язання глобальних проблем не відповідають масштабам викликів.

«Я сподіваюся, що результатом саміту стане формування “Пакту майбутнього”, що включає дії зі створення чесної та справедливої глобальної фінансової системи, зобов'язання щодо забезпечення безпеки, миру та стійкості планети, постановлення технологій на службу людству та захисту майбутніх поколінь. Цей рік має стати роком, коли ми закладемо основи для більш ефективної глобальної співпраці, здатної впоратися з сьогоднішніми викликами, а також з новими ризиками та погрозами у майбутньому», - резюмував Гутерреш.