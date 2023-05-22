Верещук росіянам: Виїжджайте з Криму добровільно, поки є можливість

російські окупанти мають якнайшвидше покинути Кримський півострів, поки у них ще є така можливість.
Про це заявила віцепрем'єр-міністр Ірина Верещук в ефірі телеканалу "Ми - Україна".
За її словами, після звільнення півострова, Україна буде вирішувати, що робити з тими росіянами, які приїхали в Крим всупереч українському законодавству. Питання колонізаторів та колаборантів буде вирішене не на їх користь.
"Найперша моя порада колонізаторам: виїжджайте з Криму добровільно, поки є можливість. Не очікуйте ситуації, коли вам буде запропоновано покинути його в інший спосіб", — відзначила віцепрем'єр-міністр.
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