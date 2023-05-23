Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Політика

RSS

Делегація країн Африки збирається провести переговори з Україною та росією щодо мирного процесу

185

Делегація шести африканських лідерів збирається провести переговори з Україною та країною-агресором росією, щоб "ініціювати мирний процес". Про це повідомляє Associated Press.

Видання пише, що російський диктатор володимир путін та Президент України Володимир Зеленський домовилися окремо приймати делегації президентів ПАР, Сенегалу, Єгипту, Республіки Конго, Уганди та Замбії, і що ці переговори схвалені Сполученими Штатами, Європейським Союзом, ООН, Африканським Союзом (складається з 55 африканських країн) та Китаєм.

"Жан-Ів Олів’є, міжнародний учасник переговорів, який працював протягом шести місяців над їх організацією, сказав, що делегація шести африканських лідерів збирається провести переговори з Києвом і москвою, щоб "ініціювати мирний процес", але також порушити гостре питання про те, як росія, яка перебуває під жорсткими санкціями, може отримати гроші за експорт добрив. Ще африканські лідери обговорять полегшення пропуску більшої кількості вантажів зерна з України під час війни та можливість обміну полоненими", - сказано у повідомленні.

Очікується, що переговори відбудуться наступного місяця.

Африка
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Вторник, 23 мая 2023
Понедельник, 22 мая 2023
Воскресенье, 21 мая 2023
Суббота, 20 мая 2023
Пятница, 19 мая 2023
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Думки

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Яка бізнес-філософія допоможе українським підприємствам підкорити світові ринки?

Українському бізнесу буде складно у великих обсягах пробиватися на міжнародні ринки, де існує серйозна конкуренція. Свіжий приклад із забороною експорту української агропродукції східноєвропейськими країнами наочно це доводить

Тимчасова націоналізаця «Укрнафти» та «Укртатнафти»: quo vadis?

Після «націоналізації» державної «Укрнафти» та «Укртатнафти» керівництво компаній почало отримувати мільйонні зарплати на місяць, що жодним чином не вплинуло на якість роботи компаній чи їхню прибутковість
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Про роль неекономічних дисциплін в розбудові економіки

Намагання копіювати успішні моделі інших країн та відсутність належної уваги економістів до корисних знань з інших дисциплін заважає розвитку української економіки
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023