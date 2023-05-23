Делегація країн Африки збирається провести переговори з Україною та росією щодо мирного процесу

Делегація шести африканських лідерів збирається провести переговори з Україною та країною-агресором росією, щоб "ініціювати мирний процес". Про це повідомляє Associated Press.

Видання пише, що російський диктатор володимир путін та Президент України Володимир Зеленський домовилися окремо приймати делегації президентів ПАР, Сенегалу, Єгипту, Республіки Конго, Уганди та Замбії, і що ці переговори схвалені Сполученими Штатами, Європейським Союзом, ООН, Африканським Союзом (складається з 55 африканських країн) та Китаєм.

"Жан-Ів Олів’є, міжнародний учасник переговорів, який працював протягом шести місяців над їх організацією, сказав, що делегація шести африканських лідерів збирається провести переговори з Києвом і москвою, щоб "ініціювати мирний процес", але також порушити гостре питання про те, як росія, яка перебуває під жорсткими санкціями, може отримати гроші за експорт добрив. Ще африканські лідери обговорять полегшення пропуску більшої кількості вантажів зерна з України під час війни та можливість обміну полоненими", - сказано у повідомленні.

Очікується, що переговори відбудуться наступного місяця.