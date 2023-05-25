Черненко: в рф почалися реальні проблеми у ВПК

Після виявлення Службою Безпеки ряду підприємств, які працювали на російську оборонку, в рф почалися реальні проблеми у ВПК.
Про це пише експерт Олександр Черненко.
"Діяльність СБУ реально б’є по оборонним підприємствам ворога. Наприклад, недавно в рф вперше заявили про кризу з двигунами для вертольотів, які раніше зрадник, колишній директор "Мотор-Січі" Богуслаєв таємно переправляв до росії. Глава мінпрому рф мантуров визнав, що це "найбільш вузьке місце", а нехватка двигунів складає більше 500 штук", - повідомляє Черненко.
Політолог зазначає, що припинена СБУ поставка комплектуючих для російського впк – це, також, врятовані життя солдатів та мирних жителів. "На днях СБУ викрила підприємство на Волині, яке поставляло рідкісні деталі російському флоту. Пару тижнів тому знешкодили підприємство у Полтаві, яке допомагало робити ракети, які потім падали на їх же місто. В даному випадку не важливо мова йде про деталі для ракет, підводних човнів чи мотори для російських вертольотів. Будь-яка робота на армію рф – державна зрада", - зазначає експерт.
На думку політолога, для України є великий геополітичний ризик через діяльність подібних підприємств. "Якщо раніше такі підприємства працювали напряму з рф, то після лютого 22-го вони використовують для маскування фірми-прокладки із закордонною пропискою. Здійснюючи тиск на інші країни, щоб вони припинили співпрацю з впк рф, Україні вкрай важливо, щоб жодна українська фірма не займалась подібними поставками", - підкреслює Черненко.
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