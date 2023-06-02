Ігнат пояснив, чому Україна не буде знищувати пункти базування "Іскандерів" в росії

Україна не буде знищувати пункти базування ракетних комплексів "Іскандер" в росії отриманою від партнерів зброєю. Це суперечить зобов'язанням.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната у коментарі "Укрінформ".

"Ми не атакуємо цілі на території росії. Як каже керівництво держави, є стратегія - ми обіцяли партнерам не атакувати озброєнням, яке нам надають", - заявив Ігнат.

При цьому Ігнат наголосив, що це не стосується окупованих територій України. У такому випадку ЗСУ можуть застосовувати все наявне озброєння.

Ігнат додав, що росія має дефіцит ракет для ОТРК "Іскандер", в іншому випадку окупанти збільшили б інтенсивність обстрілів.

"Є в них дефіцит. Якби вони їх не шкодували, вони б їх сотнями застосовували", - сказав речник.