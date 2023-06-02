Ігнат пояснив, чому Україна не буде знищувати пункти базування "Іскандерів" в росії

Україна не буде знищувати пункти базування ракетних комплексів "Іскандер" в росії отриманою від партнерів зброєю. Це суперечить зобов'язанням.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната у коментарі "Укрінформ".
"Ми не атакуємо цілі на території росії. Як каже керівництво держави, є стратегія - ми обіцяли партнерам не атакувати озброєнням, яке нам надають", - заявив Ігнат.
При цьому Ігнат наголосив, що це не стосується окупованих територій України. У такому випадку ЗСУ можуть застосовувати все наявне озброєння.
Ігнат додав, що росія має дефіцит ракет для ОТРК "Іскандер", в іншому випадку окупанти збільшили б інтенсивність обстрілів.
"Є в них дефіцит. Якби вони їх не шкодували, вони б їх сотнями застосовували", - сказав речник.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023