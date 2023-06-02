ZMINA: В діях росії щодо українських дітей простежується спланована політика та ознаки геноциду

В усіх діях росії проти українських дітей простежується спланована політика та ознаки геноциду.

Про це розповіла правова аналітикиня Центру прав людини ZMINA Онисія Синюк, представивши звіт про депортацію рф українських дітей.

В основі звіту - дані з відкритих джерел, опитування українців, які постраждали або ж стали свідками злочину депортації, зокрема, керівників, працівників та підопічних дитячих закладів. Також до звіту увійшов аналіз повідомлень органів державної влади рф та окупаційних адміністрацій.

Синюк зазначила, що окупанти почали вивозити дітей з окупованих територій Криму, Донецької та Луганської областей ще у 2014 році. Безпосередньо перед початком повномасштабного вторгнення, 18 лютого 2022 року, стартувала “евакуація” із захоплених територій Донеччини та Луганщини. Найперше загарбники вивозили дітей із притулків та інтернатів. Так, вже 19 лютого 2022 року на російський кордон прибули перші автобуси із 225 вихованцями Донецької школи-інтернату № 1.

Відповідно до міжнародного гуманітарного права, переміщувати дітей в інші держави окупаційна влада не може, окрім випадків, коли є загроза для здоров’я та необхідність лікування. Також не можна переміщувати дітей і в межах окупованих територій, за винятком евакуації.

Правозахисниця зазначає, що росія відправляє українських дітей у російські та кримські табори, заявляючи про необхідність оздоровлення, але робить це із порушеннями. Окупанти використовують вразливий стан батьків, вводять в оману щодо характеру та тривалості такого “відпочинку”, а після закінчення змін у таборах їх зазвичай продовжують, не повертаючи дітей батькам із різних приводів. Були випадки, коли дітей переміщували із одного табору в інший, не повідомляючи про це батьків.

“Не варто забувати і про роль білорусі: нам відомо про переміщення 350 дітей з Маріуполя у вересні 2022 року до санаторію “Дубрава” в Солігорському районі білорусі за дорученням лукашенка, а процес організував фонд алексєя талая. Згідно з опублікованими даними, восени білорусь мала прийняти більше тисячі “дітей з гарячих точок”, — сказала Синюк.

Під час “відпочинку” дітей залучають до освітніх та культурних заходів за російською програмою. Торік восени більшість із них влаштували до місцевих навчальних закладів для "перевиховання". Для складних дітей росіяни передбачили окрему програму - 200 осіб з росії, серед яких були і підлітки із так званих "ЛНР" та "ДНР", привезли у російський університет спецназу в Гудермесі Чеченської Республіки рф, провели екскурсію на навчальному полігоні та лекцію про “героїв росгвардії”.

За словами аналітикині, рішення відправити підлітків на цю програму ухвалили на зустрічі марії львової-бєлової з главою Чечні рамзаном кадировим. Організацію цієї поїздки очолив міністр з національної політики, зовнішніх зв’язків, друку та інформації Чечні ахмед дудаєв.

"Всі фактори сигналізують про сплановану кампанію насильницького виключення цих дітей з української національної групи. І особливо небезпечним є усиновлення дітей, коли закривається інформація про дитину, а також з’являється можливість для нових "батьків" змінити її персональні дані, що унеможливлює подальшу ідентифікацію дитини. Окупаційна держава за будь-яких обставин не має права змінювати громадянський статус дітей", — наголосила Синюк.