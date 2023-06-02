російські військові змушують перевізників на ТОТ доповідати про осіб з проукраїнськими настроями

російські військові змушують перевізників і таксистів на тимчасово окупованих територіях (ТОТ) доповідати про виявлення осіб з проукраїнськими настроями.
Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.
За її словами, у разі ухилення від виконання таких зобов’язань окупанти негайно забороняють діяльність місцевих транспортників.
Таким чином росіяни розширюють агентурну мережу на окупованих територіях.
"Особливу активність з розгортання агентурної мережі у такий спосіб противник здійснює в тимчасово окупованих населених пунктах Херсонської, Донецької та Луганської областей", - зазначила Маляр.
Вона додала, що минулого тижня попередження про припинення дії договорів на здійснення транспортних перевезень з причин недотримання зобов’язань отримали ряд місцевих підприємств та окремих перевізників. Разом з тим на ринок транспортних перевезень на тимчасово окупованій території все більше залучаються виключно російські підприємства.
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