російські військові змушують перевізників на ТОТ доповідати про осіб з проукраїнськими настроями

російські військові змушують перевізників і таксистів на тимчасово окупованих територіях (ТОТ) доповідати про виявлення осіб з проукраїнськими настроями.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

За її словами, у разі ухилення від виконання таких зобов’язань окупанти негайно забороняють діяльність місцевих транспортників.

Таким чином росіяни розширюють агентурну мережу на окупованих територіях.

"Особливу активність з розгортання агентурної мережі у такий спосіб противник здійснює в тимчасово окупованих населених пунктах Херсонської, Донецької та Луганської областей", - зазначила Маляр.

Вона додала, що минулого тижня попередження про припинення дії договорів на здійснення транспортних перевезень з причин недотримання зобов’язань отримали ряд місцевих підприємств та окремих перевізників. Разом з тим на ринок транспортних перевезень на тимчасово окупованій території все більше залучаються виключно російські підприємства.