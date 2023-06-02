Костенко: пригожин вивів з Бахмута своїх найманців

З Бахмута вивели найманців пвк "вагнера". Але далеко вони не виїхали, сказав полковник СБУ, секретар оборонного комітету Верховної Ради Роман Костенко, передає "24 канал".
Очільник "вагнера" євген пригожин записав відео, на якому вітає своїх найманців з відходом у тил.
"Я розмовляв з деякими командирами високого рівня. Вони справді бачать відхід групи "вагнера". Але не на територію росії. За нашою інформацією, вони залишились на території Луганської області", – вказав Костенко.
У Бахмуті перебувають підрозділи 42-ї десантної дивізії. Також там є кадирівський полк "ахмат", відомий як "тікток-війська".
"Будемо очікувати, коли вони поміняються і як розгортатимуться надалі бойові дії", – підсумував депутат.
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