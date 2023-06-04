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ISW: Погрози пригожина засновані на скаргах на те, що російська влада недостатньо зробила для захисту прикордонних територій

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Засновник пвк "вагнера" євген пригожин став практично в пику військовому командуванню рф погрожувати відправити своїх найманців до Бєлгородської області навіть без їхньої згоди. Це може бути викликане бажанням піару, а також відправити сили в регіон із відносно меншим масштабом бойових дій.

Так вважають аналітики Інституту вивчення війни, передає РБК-Україна з посиланням на звіт ISW.

Дані заяви "кухаря путіна" були озвучені на тлі загального невдоволення росіян питаннями безпеки у Бєлгородській області та прикордонних районах загалом.

За словами пригожина, "вагнерівці" не чекатимуть запрошення чи дозволу міноборони рф для захисту цієї області, якщо міністерство не вирішить питання загрози безпеці регіону.

Виправдовуючи свою погрозу непокори, пригожин заявивши, що "вагнер" прагне "захистити російський народ", маючи на увазі, що його пвк візьме на себе роль захисника кордону, чим має займатися міноборони країни.

"Погрози пригожина засновані на скаргах інших відомих діячів інформаційного простору на те, що російська влада недостатньо зробила для захисту прикордонних територій від наслідків війни, і відображає нинішню втрату пригожин інформаційної ініціативи", - зазначають аналітики.

Також в Інституті вивчення війни розглядають заяви ватажка "вагнерівців" як можливе прагнення взяти своїми найманцями на себе основну чи виняткову відповідальність за вісь на українському театрі воєнних дій після штурмів Бахмута.

"пригожин може розглядати бєлгородсько-український кордон як лінію фронту, яку досить легко захищати, оскільки рейди до росії досі відбувалися у вкрай обмежених масштабах", - йдеться у звіті.

Експерти вважають, що розміщення "вагнерівців" на кордоні з Бєлгородом дозволило б пригожину зберегти свою позицію командувача передових сил без виснажливих вимог проведення лобових атак у стилі живої хвилі проти сильно укріпленого українського міста.

"Дивує явна погроза пригожина провести військові дії, нехай навіть оборонні, на території росії без дозволу міноборони росії, якщо це не що інше, як яскрава риторика", - додають в ISW.

Так, зазначається в матеріалі, це означає, що пригожин вважає себе здатним використовувати вірні йому великі збройні сили на свій розсуд і поза контролем реальних російських збройних сил.

Аналітики також звертають увагу, що російський диктатор володимир путін мав би мати "величезну впевненість в особистій лояльності пригожина до себе, щоб почуватися комфортно у такій ситуації".

ISW, пригожин
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