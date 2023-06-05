Кулеба: Столична влада має сформувати алгоритм роботи і доступу до укриттів

Органи місцевої влади у Києві мають сформувати алгоритм роботи укриттів і доступу до них мешканців.
Про це заявив заступник керівника Офісу президента Олексій Кулеба в ефірі телемарафону "Єдині новини".
"Зараз немає розуміння алгоритму того, хто відповідає за те, щоб люди потрапили в бомбосховище, немає автоматичного доступу через QR-коди чи карточки, хоча наші технології дозволяють зробити будь-який варіант. Також постають питання, як зберігати укриття відкритими та щоб туди не заходили зайві люди. Ці пункти прописані в законодавстві, у нормативних актах, і це треба терміново привести до ладу", - сказав він.
Водночас він підкреслив, що за облаштування укриттів відповідальна місцева влада, і бюджет Києва дозволяє обладнати більшість бомбосховищ. За його словами, зараз необхідно максимально швидко ухвалити рішення для того, щоб алгоритм щодо доступу людей в укриття та щодо стану цих укриттів був максимально швидко реалізований.
"Це обов'язок місцевої влади - чітко розрахувати, скільки потрібно укриттів або бомбосховищ по мікрорайонах , хто там має знаходитись, і хто відповідальний за те, щоб укриття було відчинене", - підкреслив Кулеба.
Заступник керівника Офісу президента зазначив, що у регіонах України ситуація із забезпеченням роботи укриттів різна, але всім обласним центрам і регіонам є над чим працювати.
Водночас Кулеба підкреслив, що наявні цифри свідчать, що ситуація з укриттями в столиці - найскладніша. За його словами, силові структури, зокрема поліція та ДСНС, "будуть залучені, щоб органи місцевого самоврядування в максимально швидкі терміни привели укриття до ладу".
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