Укргідроенерго: Через підрив Каховської ГЕС Північнокримський канал залишиться без води

Північнокримський канал внаслідок підриву російськими загарбниками Каховської ГЕС залишиться без води.
Про це в ефірі загальнонаціонального марафону «Єдині новини» сказав генеральний директор ПрАТ "Укргідроенерго" Ігор Сирота.
"Звичайно, Північнокримський канал залишиться без води. У Каховському водосховищі не буде води, звичайно, що і в каналі не буде, це само собою. І нам треба буде це питання вирішувати після деокупації дуже швидко", - зазначив він.
Нагадаємо, вночі 6 червня російська армія підірвала дамбу Каховської ГЕС. На Херсонщині розпочали евакуацію населення з небезпечних місць, для яких є ризик затоплення внаслідок підриву Каховської ГЕС. За фактом підриву окупантами Каховської ГЕС правоохоронці розпочали розслідування за статтею "екоцид". Рівень води у Північнокримському каналі почав падати.
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