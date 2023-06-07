Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Інтереси

RSS

Оксана Продан розповіла, що потрібно зробити для вирішення проблеми укриттів

64

Для вирішення проблеми укриттів центральна влада має в першу чергу прийняти рішення на своєму рівні. Зокрема, розробити сучасні Державні будівельні норми (ДБН) для приміщень цивільного захисту і забезпечити контроль за власниками таких приміщень силами Міністерства внутрішніх справ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника голови Асоціації міст України Оксани Продан.

"Для того, щоб обновити, зробити нові місця для захисту населення, у нас не ухвалені відповідні рішення на урядовому рівні, на рівні профільних міністерств. Органи місцевого самоврядування сьогодні не можуть будувати нові об’єкти для захисту населення або робити проєкти з реконструкції, тому що не мають затверджених ДБН. Ми сьогодні користуємося стандартами радянського союзу. І це питання до центральної влади", - заявила Продан.

Змусити власників приміщень, в яких знаходяться укриття, відкрити їх для людей - також компетенція центральної влади, зазначила Продан.

"Заставити приватних власників відкрити приміщення можна тільки користуючись повноваженнями влади. І ці владні повноваження є у центрального органу з цивільного захисту - Міністерства внутрішніх справ. Вони дійсно мають право, згідно зі ст. 32 Кодексу цивільного захисту, контролювати роботу сховищ. І саме Міністерство внутрішніх справ повинно забезпечити контроль за дотриманням вимог з боку власників. Бо, на жаль, така ситуація абсолютно в усіх громадах, не тільки в Києві", - заявила Продан.

На місцевому рівні, за словами Продан, вирішувати питання безпеки людей мають військові адміністрації.

"Військова адміністрація при створенні автоматично перебирає на себе повноваження і відповідальність за захист цивільного населення на цій території", - наголосила радниця голови АМУ.

Вона підкреслила, що місцеві ради виділяють державним адміністраціям кошти на облаштування укриттів.

"Місцеві ради гроші виділяють. Ми не маємо жодного факту, коли б військова адміністрація звернулась, а місцева рада мала гроші, але не дала. Таких випадків немає жодного. Київрада протягом минулого року виділила 1 млрд 200 млн гривень на облаштування укриттів. А районні адміністрації їх використовують настільки, наскільки використовують. Питання в тому, що гроші беруть, але не забепечують ані ремонт, ані облаштування. І, знову ж таки, навіть коли гроші є - щоб побудувати, треба мати ДБН. Оскільки ДБН немає, ніхто не будує, і йдемо по колу", - пояснила Продан.

Вона наголосила, що розірвати це "замкнене коло" має центральна влада, ухваливши потрібні рішення.

"Дуже легко це коло розірвати. Прийняти рішення на центральному рівні, які мають бути, і забезпечити контроль з боку профільного міністерства за дотриманням вимог власниками приміщень", - підкреслила Продан.

укриття, ДБН, Продан
Версия для печати
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Среда, 7 июня 2023
Вторник, 6 июня 2023
Понедельник, 5 июня 2023
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Думки

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Яка бізнес-філософія допоможе українським підприємствам підкорити світові ринки?

Українському бізнесу буде складно у великих обсягах пробиватися на міжнародні ринки, де існує серйозна конкуренція. Свіжий приклад із забороною експорту української агропродукції східноєвропейськими країнами наочно це доводить
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023