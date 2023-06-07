Оксана Продан розповіла, що потрібно зробити для вирішення проблеми укриттів

Для вирішення проблеми укриттів центральна влада має в першу чергу прийняти рішення на своєму рівні. Зокрема, розробити сучасні Державні будівельні норми (ДБН) для приміщень цивільного захисту і забезпечити контроль за власниками таких приміщень силами Міністерства внутрішніх справ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника голови Асоціації міст України Оксани Продан.

"Для того, щоб обновити, зробити нові місця для захисту населення, у нас не ухвалені відповідні рішення на урядовому рівні, на рівні профільних міністерств. Органи місцевого самоврядування сьогодні не можуть будувати нові об’єкти для захисту населення або робити проєкти з реконструкції, тому що не мають затверджених ДБН. Ми сьогодні користуємося стандартами радянського союзу. І це питання до центральної влади", - заявила Продан.

Змусити власників приміщень, в яких знаходяться укриття, відкрити їх для людей - також компетенція центральної влади, зазначила Продан.

"Заставити приватних власників відкрити приміщення можна тільки користуючись повноваженнями влади. І ці владні повноваження є у центрального органу з цивільного захисту - Міністерства внутрішніх справ. Вони дійсно мають право, згідно зі ст. 32 Кодексу цивільного захисту, контролювати роботу сховищ. І саме Міністерство внутрішніх справ повинно забезпечити контроль за дотриманням вимог з боку власників. Бо, на жаль, така ситуація абсолютно в усіх громадах, не тільки в Києві", - заявила Продан.

На місцевому рівні, за словами Продан, вирішувати питання безпеки людей мають військові адміністрації.

"Військова адміністрація при створенні автоматично перебирає на себе повноваження і відповідальність за захист цивільного населення на цій території", - наголосила радниця голови АМУ.

Вона підкреслила, що місцеві ради виділяють державним адміністраціям кошти на облаштування укриттів.

"Місцеві ради гроші виділяють. Ми не маємо жодного факту, коли б військова адміністрація звернулась, а місцева рада мала гроші, але не дала. Таких випадків немає жодного. Київрада протягом минулого року виділила 1 млрд 200 млн гривень на облаштування укриттів. А районні адміністрації їх використовують настільки, наскільки використовують. Питання в тому, що гроші беруть, але не забепечують ані ремонт, ані облаштування. І, знову ж таки, навіть коли гроші є - щоб побудувати, треба мати ДБН. Оскільки ДБН немає, ніхто не будує, і йдемо по колу", - пояснила Продан.

Вона наголосила, що розірвати це "замкнене коло" має центральна влада, ухваливши потрібні рішення.

"Дуже легко це коло розірвати. Прийняти рішення на центральному рівні, які мають бути, і забезпечити контроль з боку профільного міністерства за дотриманням вимог власниками приміщень", - підкреслила Продан.