Декларація країни «Бухарестської дев'ятки»: Україна є частиною євроатлантичної спільноти

Країни «Бухарестської дев'ятки» ухвалили декларацію, у якій підтримали вступ України в НАТО та євроатлантичні прагнення нашої держави.
Про це повідомили на сайті президента Словаччини.
Декларацію підписали під час саміту у Братиславі президенти Болгарії, Чехії, Естонії, Литви, Латвії, Угорщини, Польщі, Румунії та Словацької Республіки.
«Україна є частиною євроатлантичної спільноти, і її безпека пов'язана з безпекою союзників. Ми підтримуємо євроатлантичні прагнення України й ухвалене 2008 року в Бухаресті рішення про те, що колись Україна стане членом НАТО», – йдеться в декларації.
На саміті у Братиславі також був присутній генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. «Бухарестська дев'ятка» розраховує підняти політичні відносини з Україною на новий рівень на саміті у Вільнюсі, який відбудеться у липні 2023 році.
Країни «дев’ятки» хочуть запустити новий політичний формат, який приведе Україну до членства в Альянсі.
Також президенти висловили переконання, що саміт у Вільнюсі матиме історичний успіх.
Відзначимо, що «Бухарестська дев'ятка» або Б9 була створена у листопаді 2015 року. Це міжнародна ініціатива дев'яти країн-членів НАТО Центральної та Східної Європи. Одним із головних факторів для створення такої ініціативи стала агресивна політика росії, зокрема окупація Криму та підтримка терористичних організацій днр/лнр.
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