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Декларація країни «Бухарестської дев'ятки»: Україна є частиною євроатлантичної спільноти

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Країни «Бухарестської дев'ятки» ухвалили декларацію, у якій підтримали вступ України в НАТО та євроатлантичні прагнення нашої держави.

Про це повідомили на сайті президента Словаччини.

Декларацію підписали під час саміту у Братиславі президенти Болгарії, Чехії, Естонії, Литви, Латвії, Угорщини, Польщі, Румунії та Словацької Республіки.

«Україна є частиною євроатлантичної спільноти, і її безпека пов'язана з безпекою союзників. Ми підтримуємо євроатлантичні прагнення України й ухвалене 2008 року в Бухаресті рішення про те, що колись Україна стане членом НАТО», – йдеться в декларації.

На саміті у Братиславі також був присутній генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. «Бухарестська дев'ятка» розраховує підняти політичні відносини з Україною на новий рівень на саміті у Вільнюсі, який відбудеться у липні 2023 році.

Країни «дев’ятки» хочуть запустити новий політичний формат, який приведе Україну до членства в Альянсі.

Також президенти висловили переконання, що саміт у Вільнюсі матиме історичний успіх.

Відзначимо, що «Бухарестська дев'ятка» або Б9 була створена у листопаді 2015 року. Це міжнародна ініціатива дев'яти країн-членів НАТО Центральної та Східної Європи. Одним із головних факторів для створення такої ініціативи стала агресивна політика росії, зокрема окупація Криму та підтримка терористичних організацій днр/лнр.

НАТО, Україна
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Вячеслав Бутко
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