Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Інтереси

RSS

До рейтингу Times Higher Education увійшла рекордна кількість українських закладів вищої освіти

95

До цьогорічного рейтингу Times Higher Education Impact Rankings увійшла рекордна кількість українських університетів - 32.

Про це Верховна Рада повідомила у Телеграмі з посиланням на профільний комітет, передає Укрінформ.

Загалом до рейтингу включений 1591 університет зі 112 країн світу, 32 з них — українські. За даними ВР, це найбільше представництво закладів вищої освіти в рейтингах Times Higher Education.

До тисячі найбільш сталих університетів України увійшли, зокрема, Сумський державний університет (найкращі 301-400 світового рейтингу), національний університет «Львівська політехніка» (найкращі 401-600 світового рейтингу), Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана (найкращі 801-1000 світового рейтингу).

Найбільш сталими також визнані національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» (найкращі 801-1000 світового рейтингу), Ужгородський національний університет (найкращі 801-1000 світового рейтингу), державний університет «Житомирська політехніка» (найкращі 801-1000 світового рейтингу).

Єдиним закладом вищої освіти аграрного профілю у рейтингу Times Higher Education Impact Rankings виявився Сумський національний аграрний університет.

Нагадаємо, рейтинг університетів Times Higher Education World University Rankings вважається одним із найбільш авторитетніших. Формується він з урахуванням 13 показників, що вимірюють ефективність закладу в чотирьох сферах: викладання, дослідження, передача знань і міжнародний світогляд.

Times Higher Education
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Четверг, 8 июня 2023
Среда, 7 июня 2023
Вторник, 6 июня 2023
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Думки

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Яка бізнес-філософія допоможе українським підприємствам підкорити світові ринки?

Українському бізнесу буде складно у великих обсягах пробиватися на міжнародні ринки, де існує серйозна конкуренція. Свіжий приклад із забороною експорту української агропродукції східноєвропейськими країнами наочно це доводить
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023