До рейтингу Times Higher Education увійшла рекордна кількість українських закладів вищої освіти

До цьогорічного рейтингу Times Higher Education Impact Rankings увійшла рекордна кількість українських університетів - 32.
Про це Верховна Рада повідомила у Телеграмі з посиланням на профільний комітет, передає Укрінформ.
Загалом до рейтингу включений 1591 університет зі 112 країн світу, 32 з них — українські. За даними ВР, це найбільше представництво закладів вищої освіти в рейтингах Times Higher Education.
До тисячі найбільш сталих університетів України увійшли, зокрема, Сумський державний університет (найкращі 301-400 світового рейтингу), національний університет «Львівська політехніка» (найкращі 401-600 світового рейтингу), Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана (найкращі 801-1000 світового рейтингу).
Найбільш сталими також визнані національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» (найкращі 801-1000 світового рейтингу), Ужгородський національний університет (найкращі 801-1000 світового рейтингу), державний університет «Житомирська політехніка» (найкращі 801-1000 світового рейтингу).
Єдиним закладом вищої освіти аграрного профілю у рейтингу Times Higher Education Impact Rankings виявився Сумський національний аграрний університет.
Нагадаємо, рейтинг університетів Times Higher Education World University Rankings вважається одним із найбільш авторитетніших. Формується він з урахуванням 13 показників, що вимірюють ефективність закладу в чотирьох сферах: викладання, дослідження, передача знань і міжнародний світогляд.
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