МОН розпочало формування кадрового резерву педагогів для роботи на деокупованих територіях

Міністерство освіти і науки України розпочало формування кадрового резерву педагогів для майбутньої роботи на деокупованих територіях. Про це на форумі "Освіта Луганської області: відновлення та реінтеграція" повідомив заступник міністра освіти і науки України Андрій Сташків.

"Насамперед ми говоримо про кадри. Міністерство вже розпочало роботу з формування кадрового резерву, ми починаємо збирати тих, хто працюватиме на майбутніх деокупованих територіях", - сказав Сташків і закликав усіх охочих долучитися до формування кадрового резерву.

Педагогам, які виявлять бажання працювати на визволених від ворога територіях, обіцяють підвищені зарплати.

"Міністерство готове їх навчити, стимулювати не тільки духовно, а й матеріально. Збільшені заробітні плати для тих територій, де працюватимуть ці вчителі", - додав він.

Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий раніше повідомляв, що є потреба в 30 тис. вчителів для роботи на майбутніх деокупованих територіях Криму, Донецької та Луганської областей.