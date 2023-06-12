Маляр: російська армія здійснює переміщення своїх підрозділів з Херсонського напрямку

російська окупаційна армія здійснює переміщення своїх найбільш боєздатних частин з Херсонського напрямку.

Про це заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила у Телеграмі.

«За наявною інформацією стало відомо, що противник здійснює переміщення своїх найбільш боєздатних частин з Херсонського напрямку, це насамперед підрозділи морської піхоти, повітряно-десантних військ та 49 армії», - зазначила вона.

Як підкреслила Маляр, стає очевидною мета підриву Каховської ГЕС росіянами.

«Так, враховуючи власні втрати та обмеженість в резервах, тим самим розуміючи нездатність стримати український наступ на різних напрямках, командування російських окупаційних військ вирішило «звузити» можливу географію активних дій ЗСУ», - наголосила заступниця міністра.

Згідно з її словами, підрив Каховської ГЕС, «вочевидь, здійснювався з розрахунку не допустити проведення наступу Силами оборони України на Херсонському напрямку та вивільнити необхідні резерви для їх перекидання на Запорізький та Бахмутський напрямки».

Також, заявила Маляр, руйнуванням Каховської ГЕС російське керівництво намагається відволікти частину сил та ресурсів Сил оборони України на ліквідацію техногенної катастрофи, тим самим унеможливити звільнення захоплених територій на лівобережній частині Херсонської області.