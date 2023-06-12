Зеленська: Уряд ОАЕ готовий надати 2500 ноутбуків для школярів

Перша леді України Олена Зеленська провела зустріч із міністром зі зміни клімату та довкілля Об'єднаних Арабських Еміратів Маріам Альмхейрі та обговорила будівництво нових будинків для українських прийомних сімей.

"Перша леді наголосила на важливості візиту Маріам Альмхейрі та подякувала за підтримку уряду країни та президента ОАЕ Мухаммада бін Заїда Аль Нагаяна: навесні еміратський уряд затвердив благодійний внесок у розмірі 4 млн дол. США на будівництво ергономічних сучасних будинків з укриттями для великих прийомних родин (так звані дитячі будинки сімейного типу) у межах проєкту "Адреса дитинства" від Olena Zelenska Foundation", - зазначено в повідомленні на сайті президента.

Будинки почнуть будувати вже в липні. Завершити будівництво планують до кінця року, ідеться у прес-релізі.

Олена Зеленська також ознайомила Маріам Альмхейрі з іншими проєктами фонду, зокрема - забезпечення ноутбуками для навчання.

Щоб забезпечити навчання онлайн, Olena Zelenska Foundation передав 38 856 ноутбуків для вчителів і 500 ноутбуків для школярів. Партнерами проєкту Digital Equity for Ukraine виступили HP та Microsoft.

"Ми досі потребуємо 82 тисячі 8 ноутбуків для вчителів і 561 тисячу 562 - для школярів, тож фонд продовжує шукати іноземних партнерів, які готові й надалі допомагати українцям", - сказала перша леді.

"Маріам Альмхейрі зі свого боку розповіла, що уряд ОАЕ готовий надати 2500 ноутбуків для школярів. На них будуть доступні програми для онлайн-навчання", - йдеться у пресрелізі.

Олена Зеленська висловила вдячність за допомогу: "Лише разом із друзями подолаємо те, що накоїв агресор. І це вже робимо".