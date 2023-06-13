Delfi: Прокуратура Литви проведе розслідування щодо діяльності скабєєвої, соловйова та красовського

Генеральна прокуратура Литви ухвалила рішення провести розслідування щодо діяльності російських пропагандистів ольги скабєєвої, володимира соловйова та антона красовського. Про це повідомляє Delfi з посиланням на заяву відомства.

Зазначається, що це відбулось після звернення голови парламентського Комітету з нацбезпеки та оборони Лаурінаса Кащюнаса до генпрокурора Литви Ніди Грунскене.

У зверненні йшлось про притягнення російських пропагандистів соловйова, скабєєвої та красовського до кримінальної відповідальності за підбурювання до воєнних злочинів та до злочинів проти людяності під універсальною юрисдикцією.

У генпрокуратурі Литви відповіли, що це питання розслідуватимуть у межах ширшого досудового розслідування щодо можливої незаконної депортації українських дітей до білорусі.

Кащюнас зауважив, що Кримінальний кодекс Литви не передбачає терміну давності за такі злочини.

"У моїй заяві до генерального прокурора зазначається, що ці пропагандисти російської держави систематично, методично і постійно публічно закликають керівництво армії рф, солдатів і бійців воєнізованих угруповань здійснювати заборонене міжнародним правом поводження з особами та вбивства осіб, які охороняються міжнародним правом в Україні", – сказав він.

Також Кащюнас зазначив, що соловйов підбурює до вчинення воєнних злочинів і злочинів проти людяності щодо інших європейських держав та народів. Зокрема, проти Литви, Польщі та Німеччини.