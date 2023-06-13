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Служба зайнятості: До «Армії відновлення» залучено вже майже 30 тисяч безробітних

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До виконання суспільно-корисних робіт у рамках проекту «Армія відновлення» залучено вже майже 30 тисяч безробітних.

Про це повідомили у пресслужбі Державної служби зайнятості.

Там зазначили, що починаючи з 1 жовтня минулого року до суспільно корисних робіт залучено українців із 18 областей.

«Профінансовано понад 170 млн. грн. на виконання таких робіт. Оплата праці не може бути нижчою за мінімальну зарплату (6 700 грн)», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, проєкт було запущено восени 2022 року з метою залучення безробітних до відновлення країни за рахунок виконання ними суспільно корисних робіт.

служба зайнятості
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