Служба зайнятості: До «Армії відновлення» залучено вже майже 30 тисяч безробітних

До виконання суспільно-корисних робіт у рамках проекту «Армія відновлення» залучено вже майже 30 тисяч безробітних.
Про це повідомили у пресслужбі Державної служби зайнятості.
Там зазначили, що починаючи з 1 жовтня минулого року до суспільно корисних робіт залучено українців із 18 областей.
«Профінансовано понад 170 млн. грн. на виконання таких робіт. Оплата праці не може бути нижчою за мінімальну зарплату (6 700 грн)», – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, проєкт було запущено восени 2022 року з метою залучення безробітних до відновлення країни за рахунок виконання ними суспільно корисних робіт.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023