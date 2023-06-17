Генштаб ЗСУ: окупанти встановили новий порядок лікування поранених російських військовослужбовців

Противник продовжує зазнавати великих втрат. Командування загарбників встановило новий порядок лікування поранених російських військовослужбовців, згідно з яким евакуації до рф підлягають виключно офіцери.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ, передає Укрінформ.

"Сержантський та рядовий склад, незалежно від важкості та складності поранення, підлягає лікуванню на тимчасово захоплених територіях України. Для забезпечення виконання цього рішення загарбники збільшують кількість ліжкомісць у місцях, які використовуються ними як військові шпиталі", - йдеться у повідомленні.