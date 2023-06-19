Туреччина підтримує політику відкритих дверей НАТО, однак Швеція має виконувати свої зобов'язання, - ЗМІ

Туреччина підтримує політику відкритих дверей Північноатлантичного Альянсу, однак Швеція має виконувати свої зобов'язання для досягнення членства в НАТО. Зокрема, Стокгольм має дотримуватися тристороннього меморандуму.

Про це повідомляє Hürriyet Daily News, з посиланням на заяву міністра оборони Туреччини Яшара Гюлера під час зустрічі з журналістами в Брюсселі.

«На наших двосторонніх зустрічах ми заявили нашим союзникам, що Швеція може стати членом НАТО, як і Фінляндія, якщо виконає свої зобов'язання, зафіксовані в тристоронньому меморандумі», - заявив він.

Нагадаємо, що після подачі заявки на вступ до НАТО, Швеція вже більше року намагається стати новим членом Альянсу. Сьогодні ж її членство відмовляються ратифікувати Угорщина та Туреччина.

Нещодавно стало відомо, що Швеція дозволить НАТО розмістити війська на своїй території ще до того, як офіційно приєднається до Північноатлантичного альянсу.