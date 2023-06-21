У росії звільнятимуть від кримінальної відповідальності осіб, які йдуть воювати

держдума рф прийняла закон, який звільняє від кримінальної відповідальності осіб, які уклали контракт про проходження військової служби у збройних силах. Про це пише Інтерфакс.

Згідно з законом, звільнятимуть від кримінальної відповідальності тих осіб, які проходять військову службу в збройних силах рф у період мобілізації, у період воєнного стану або у воєнний час. Стосується це злочинів невеликої або середньої тяжкості, щодо яких здійснюється попереднє розслідування. Виняток становлять лише статті щодо тероризму, екстремізму та дій з ядерними матеріалами.

Також уникнути кримінального покарання зможуть і особи, які мають судимість, вироки у справах яких набрали чинності до дня набрання чинності законом, у тому числі особи, які відбули покарання або умовно-достроково звільнені від відбування покарання.

Якщо мобілізований згодом вчинить новий злочин, то суд призначить йому покарання за правилами Кримінального кодексу.

Раніше в естонській розвідці стверджували, що у російській федерації можуть оголосити нову хвилю мобілізації у спробах досягти своєї мети у війні проти України.