Зеленський: Вибори в України будуть, коли закінчиться війна

Наступного року вибори в України будуть, якщо наступного року закінчиться війна.

Про це розказав президент Володимир Зеленський в інтерв'ю ВВС.

"Це ж питання глобальне. Якщо ми переможемо, то будуть. Значить, не буде воєнного часу, не буде війни", — повідомив Зеленський.

Він нагадав, що, згідно з українським законодавством, вибори повинні проводитися в мирний час.

Разом з тим, Зеленський підкреслив, що хоче, аби наступного року мир наступив.

Нагадаємо, президентські вибори мали б відбутися у 2024 році. Існує ймовірність перенесення цих виборів на більш пізній термін або їх відміна.