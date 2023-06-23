Загородній про день "Альфи" СБУ: Їх операції увійдуть в підручники історії спецслужб

Центр спецоперацій "А" СБУ – підрозділ, який із перших днів вторгнення захищає країну. Його операції увійдуть у підручники світової історії спецслужб. Про це пише політолог Тарас Загородній.
"Бійці "Альфи" знищили близько 4 тисяч окупантів (не кажучи про велику кількість поранених ворогів) та понад 1 100 одиниць ворожої техніки. Це тільки підтверджені цифри роботи "Альфи". А мова йде про відносно невеликий підрозділ!", - акцентує політолог
Експерт підкреслює, що більшість операцій підрозділу засекречені. "Сподіваюсь ми дізнаємось про них після перемоги. Але навіть ті, які вже відомі, абсолютно точно увійдуть в книги з історії війни. Можемо згадати про звільнення острова Зміїний. Саме бійці "А" разом із побратими з інших підрозділів Сил оборони провели унікальну висадку на острів і змусили росіян покинути його. Це надважка операція в успіх, якої за межами України мало хто вірив", - пише Загородній.
"Нещодавно в "Альфу" оголосили додатковий набір – доєднатися до команди можуть як професійні військові, так і цивільні. Потрібні не тільки фахові спецпризначенці, але й оператори дронів, інженери. В "Альфі" роблять професіоналами, а, головне, цінують кожного хто стає до її лав. Це ті зміни і ті реформи, які потрібні сьогодні і СБУ, і Силам оборони", - резюмує експерт.
Нагадаємо, 23 червня в Україні відзначають день створення Центру спецоперацій "А" СБУ.
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