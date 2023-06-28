Посол КНР в ЄС: Пекін може підтримати цілі України щодо відновлення своєї території у кордонах 1991 року

Посол КНР в Євросоюзі Фу Цун припустив, що Пекін може підтримати цілі України щодо відновлення своєї територіальної цілісності у кордонах 1991 року, включно з окупованим Росією Кримом.
Про це він сказав Aljazeera, передає Укрінформ.
Зокрема, у нещодавньому інтерв’ю Al Jazeera та двом іншим ЗМІ, коли Фу Цуна запитали про підтримку цілей Києва, що включають повернення українських регіонів, які зараз окуповані Росією, високопоставлений китайський дипломат сказав: "Я не розумію, чому б і ні".
Посол додав, що Китай поважає територіальну цілісність усіх країн і виступає за мир.
"Ми поважаємо територіальну цілісність усіх країн. Отже, коли Китай налагодив відносини з колишнім Радянським Союзом, ми домовилися про це. Але, як я вже сказав, це історичні питання, які повинні обговорюватися та вирішуватися Росією та Україною, і це те, за що ми виступаємо", - зазначив Фу Цун.
Видання зазначає, що окрім Фу Цуна, представники уряду Китаю загалом утримуються від публічних коментарів щодо російської окупації українських територій.
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