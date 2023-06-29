Рожкова: Жодна країна в світі не відмовилася повністю від готівкових грошей

Перша заступниця голови Національного банку Катерина Рожкова повідомила, що жодна країна в світі не відмовилася повністю від готівкових грошей.

Про це вона повідомила під час пресс-конференції, передають Українські Новини.

За її словами, немає жодної країни у світі, яка б повністю відмовилася від готівки.

Навіть у дуже розвинених європейських країнах зберігається певний обсяг готівки в обігу.

"І я знаю навіть були негативні практики, коли цей обсяг готівки скорочувався до мінімальних рівнів, і населенню це не подобалося. По-перше, оскільки такої практики у світі немає. По-друге, якась частина готівки має бути – мені здається, ми повинні прагнути до збільшення безготівкових розрахунків. Але я не впевнена, що ми можемо заявляти, що забезпечимо нульовий обсяг готівки в обороті", – сказала Рожкова.

Проте, за її словами, банківська система що до цього готова.

"Технології сьогодні дозволяють умовно кажучи, навіть умовно кажучи на базарі перекинути гроші з картки на картку або розрахуватися через вбудований в телефон розрахунковий апарат. Тому банківська система з погляду технології, інклюзії та безперервності до цього готова", – додала вона.

Нагадаємо, ідею повністю відмовитись від готівки з метою боротьби з корупцією на лондонській конференції озвучив заступник керівника Офісу президента Ростислав Шурма.

За його словами, у такий спосіб можна подолати корупцію на 95%.